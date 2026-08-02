Unnao News: महिला को सांप ने डसा, हालत नाजुक
Unnao News: चकलवंशी के मुंशीखेडा गांव में 30 वर्षीय लक्ष्मी को शनिवार शाम खाना बनाने के दौरान सांप ने डस लिया। परिजनों ने उसे मियागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल भेजा गया। बेहतर इलाज के लिए परिवार लक्ष्मी को निजी अस्पताल ले गया।
Unnao News: चकलवंशी। आसीवन थाना क्षेत्र के मुंशीखेडा गांव की रहने वाली 30 वर्षीय लक्ष्मी पत्नी राजेश शनिवार देर शाम खाना बनाने के लिए घर में लकड़ी निकाल रही थी। इसी बीच सांप ने उसे डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। आनन परिजन उसे लेकर मियागंज अस्पताल पहुंचे और भर्ती कराया गया। यहां डाक्टर ने उसकी हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जबकि परिजन बेहतर इलाज के लिए उसे किसी निजी अस्पताल लेकर चले गए।
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