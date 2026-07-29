Unnao News: शिकायत को सीएम आवास जा रहे पीड़ितों को प्रशासन ने रोका

Unnao News: पुरवा। कोतवाली क्षेत्र के बनीगांव गांव निवासी राजकुमारी अपने परिजनों के साथ बुधवार को घर से लखनऊ सीएम से शिकायत करने निकली थीं। सीएम के यहां जाने की सूचना जैसे ही प्रशासन व पुलिस को हुई। तब सीओ अरविंद चौरसिया, प्रभारी तहसीलदार नीरज चतुर्वेदी व कोतवाल भुवन सिंह मौर्य ने सभी को कस्बा स्थित बस स्टेशन के पास रोक लिया। सीओ ने पीड़ित को समझाने का प्रयास किया। लेकिन पीड़ित सीएम के यहां जाने की बात पर अड़े रहे। सीओ ने प्रभारी तहसीलदार नीरज चतुर्वेदी व बीडीओ संतोष श्रीवास्तव से समस्या के समाधान कराने की बात कही। जिसपर तहसीलदार व बीडीओ ने पीड़ित को उसका चबूतरा नहीं टूटने व जिस स्थान पर उसका चबूतरा पहले से बना था।