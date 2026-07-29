Unnao News: शिकायत को सीएम आवास जा रहे पीड़ितों को प्रशासन ने रोका

Unnao News: शिकायत को सीएम आवास जा रहे पीड़ितों को प्रशासन ने रोका
Unnao News: राजकुमारी, जो बनीगांव की निवासी हैं, अपने चबूतरे को तोड़े जाने की शिकायत लेकर लखनऊ सीएम के पास जाने का प्रयास कर रही थीं। प्रशासन ने उन्हें रास्ते में रोका और उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। बाद में राजकुमारी मानी और घर लौट गईं।
Unnao News: पुरवा। कोतवाली क्षेत्र के बनीगांव गांव निवासी राजकुमारी अपने परिजनों के साथ बुधवार को घर से लखनऊ सीएम से शिकायत करने निकली थीं। सीएम के यहां जाने की सूचना जैसे ही प्रशासन व पुलिस को हुई। तब सीओ अरविंद चौरसिया, प्रभारी तहसीलदार नीरज चतुर्वेदी व कोतवाल भुवन सिंह मौर्य ने सभी को कस्बा स्थित बस स्टेशन के पास रोक लिया। सीओ ने पीड़ित को समझाने का प्रयास किया। लेकिन पीड़ित सीएम के यहां जाने की बात पर अड़े रहे। सीओ ने प्रभारी तहसीलदार नीरज चतुर्वेदी व बीडीओ संतोष श्रीवास्तव से समस्या के समाधान कराने की बात कही। जिसपर तहसीलदार व बीडीओ ने पीड़ित को उसका चबूतरा नहीं टूटने व जिस स्थान पर उसका चबूतरा पहले से बना था।
उसी स्थान पर बनाने का आश्वासन दिया। उसके बाद पीड़ित मानें और वापस घर चले गए। पीड़ित राजकुमारी ने बताया कि उसके चबूतरे को तोड़कर क्षेत्र पंचायत निधि से नाली बनवाई गई है। जिसकी शिकायत उसने कई बार की थी। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते उसे परेशान किया जा रहा था। जिससे परेशान होकर वह सीएम से शिकायत करने निकली थी। बीडीओ संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित की समस्या का समाधान कर दिया गया है।
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