Unnao News: एक्सप्रेस वे की लेन पर युवती से रील बनाने का वीडियो वायरल

Unnao News: गंजमुरादाबाद। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की छह लेन सड़क पर युवती से रील बनाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर चर्चा का विषय बना रहा। वीडियो में युवती एक्सप्रेसवे पर खड़ी होकर वीडियो बनाती दिखाई दे रही है। जिसे लेकर लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हर समय तेज गति से वाहनों का आवागमन बदस्तूर जारी रहता है। ऐसे में सड़क पर उतरकर रील बनाना न केवल संबंधित व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकता है, बल्कि अन्य वाहन चालकों के लिए भी हादसे का कारण बन सकता है।