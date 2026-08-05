Unnao News: एक्सप्रेस वे की लेन पर युवती से रील बनाने का वीडियो वायरल
Unnao News: गंजमुरादाबाद में बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक युवती का रील बनाते हुए वीडियो वायरल हो गया है। इसपर लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वीडियो में दिखता है कि युवती तेज गति से चल रहे वाहनों के बीच खड़ी है, जो कि खतरनाक है। प्रशासन कार्रवाई करने की बात कर रहा है।
Unnao News: गंजमुरादाबाद। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की छह लेन सड़क पर युवती से रील बनाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर चर्चा का विषय बना रहा। वीडियो में युवती एक्सप्रेसवे पर खड़ी होकर वीडियो बनाती दिखाई दे रही है। जिसे लेकर लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हर समय तेज गति से वाहनों का आवागमन बदस्तूर जारी रहता है। ऐसे में सड़क पर उतरकर रील बनाना न केवल संबंधित व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकता है, बल्कि अन्य वाहन चालकों के लिए भी हादसे का कारण बन सकता है।
सार्वजनिक मार्गों, विशेषकर एक्सप्रेस-वे जैसे हाई-स्पीड मार्गों पर जान जोखिम में डालकर रील बनाने जैसे कृत्य से कभी कोई हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला से एक्सप्रेस-वे पर रील बनाने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि मामले की जानकारी करवा कर कार्रवाई की जाएगी।
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