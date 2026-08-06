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Unnao News: वीडियो बनाने से रोकने पर रजिस्टर फाड़ा, कर्मियों में रोष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: अब धंसी सड़क और उखड़े डामर पर पीली मार्किंग, ढूंढ़े जा रहे गड्ढेअब धंसी सड़क और उखड़े डामर पर पीली मार्किंग, ढूंढ़े जा रहे गड्ढेअब धंसी सड़क और उखड़े

Unnao News: वीडियो बनाने से रोकने पर रजिस्टर फाड़ा, कर्मियों में रोष

Unnao News: बांगरमऊ, संवाददाता। नगर पालिका परिषद कार्यालय में मोबाइल से वीडियो बनाने को लेकर विवाद हो गया। कर्मचारियों का आरोप है कि विरोध करने पर एक युवक और उसके पिता ने अभद्रता करते हुए टैक्स कलेक्शन का रजिस्टर फाड़ दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद आक्रोशित पालिका कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से कोतवाली में तहरीर देकर दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि नगर के मोहल्ला कटरा निवासी जन्मेजय सिंह अपने पिता जयमान सिंह के साथ किसी कार्य से नगर पालिका कार्यालय पहुंचे थे। वहां उनकी लिपिक सरफुद्दीन से बातचीत चल रही थी।

विवाद का विवरण

आरोप है, कि इसी दौरान जन्मेजय सिंह मोबाइल फोन के जरिए चुपके से वीडियो बनाने लगा। मौके पर मौजूद अन्य पालिका कर्मी ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी।

घटना का परिणाम

आरोप है कि विवाद बढ़ने पर पिता-पुत्र ने गाली-गलौज करते हुए कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और टैक्स कलेक्शन का रजिस्टर फाड़ दिया तथा कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना से कार्यालय में कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

पुलिस कार्रवाई

इसके बाद नगर पालिका के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी और आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ विधिक कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि प्राप्त तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस विवाद में क्या हुआ?
नगर पालिका कार्यालय में युवक और उसके पिता ने मोबाइल से वीडियो बनाने पर कर्मचारियों के साथ विवाद किया और अभद्रता की।
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