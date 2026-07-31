Unnao News: खूनी संघर्ष में बदला भैंस का विवाद, दो पक्षों में चले लाठी-डंडे और धारदार हथियार
Unnao News: हिलौली के मौरावां थानाक्षेत्र में भैंस के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। गंभीर रूप से घायल जगन्नाथ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Unnao News: हिलौली। मौरावां थानाक्षेत्र में भैंस को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला करने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाक्षेत्र के लोनियन खेड़ा मोहल्ले में 25 जुलाई की शाम को भैंस के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। एक पक्ष के मान सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि उनके पिता जगन्नाथ के साथ पड़ोस के सूरज, नीरज, रामनरेश तथा शनि ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया।
बीच-बचाव करने पहुंचे उनके भतीजे अखिलेश को भी पीट दिया गया। घटना में जगन्नाथ गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार कराया गया। आरोप है कि जाते समय विपक्षियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं, दूसरे पक्ष के रामनरेश ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि जगन्नाथ, अखिलेश और रागिनी ने उनके घर के सामने गाली-गलौज की। विरोध करने पर तीनों ने मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके नाती शनि को भी पीटा गया, जिससे दोनों को चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपित धमकी देते हुए मौके से चले गए। इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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