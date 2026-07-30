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Unnao News: मारपीट व फायरिंग में पांच गिरफ्तार, संरक्षण में तीन बाल अपचारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: उन्नाव के गदनखेड़ा गांव में बच्चों के विवाद के चलते दो पक्षों के बीच भयंकर मारपीट और फायरिंग हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया और तीन बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया। मौके से अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

Unnao News: मारपीट व फायरिंग में पांच गिरफ्तार, संरक्षण में तीन बाल अपचारी

Unnao News: उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र के गदनखेड़ा गांव में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हो गई। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। पकड़े गए आरोपितों के पास से दो अवैध तमंचे व कारतूस बरामद हुए हैं। बतातें चलें कि 29 जुलाई को गदनखेड़ा में बच्चों के मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया। उसके बाद दोनों पक्ष लाठी लेकर आमने-सामने आ गए और जमकर पथराव व फायरिंग हुई। घटना के बाद पहले पक्ष से दिवाकर वर्मा और दूसरे पक्ष से परसूतन की तहरीर पर पुलिस ने क्रास केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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गुरुवार को मुकदमे के विवेचक अनिल कुमार साहू व पुलिस टीम ने गदनखेड़ा बाईपास के पास घेराबंदी कर पहले पक्ष के सदर कोतवाली क्षेत्र के गदनखेड़ा गांव निवासी वीरेंद्र सोनकर पुत्र छोटेलाल और दूसरे पक्ष के गदनखेड़ा गांव निवासी मैकू राजपूत पुत्र स्व. शंकर, वासु राजपूत पुत्र श्रीकृष्ण, शिवा राजपूत पुत्र श्रीकृष्ण, व राकेश राजपूत उर्फ रामू पुत्र श्रीकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया और तीन बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र सोनकर के पास से 315 बोर का एक तमंचा व कारतूस तथा राकेश राजपूत के कब्जे से भी एक तमंचा व कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट भेज दिया है।

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