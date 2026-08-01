Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: गाली-गलौज के विरोध में दो पक्ष भिड़े, पांच घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: सफीपुर में मोहल्ला सराय जामी में गाली-गलौज के विरोध में दो पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें दो महिलाओं सहित पांच लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। कोतवाल संदीप मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच की जा रही है।

Unnao News: गाली-गलौज के विरोध में दो पक्ष भिड़े, पांच घायल

Unnao News: सफीपुर। मोहल्ला सराय जामी में गाली-गलौज का विरोध करना दो पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष में बदल गया। दोनों ओर से लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चले, जिसमें दो महिलाओं सहित पांच लोग घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। एक पक्ष की सरमी ने आरोप लगाया कि रामकुमार और अन्य लोग घर पहुंचकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। बचाने पहुंची उसकी बहन शिवकांती भी घायल हो गई। वहीं दूसरे पक्ष के रामकुमार ने भी खुद और अपने पुत्र के घायल होने की बात कही। कोतवाल संदीप मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Latest News Safipur Unnao News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।