Unnao News: गाली-गलौज के विरोध में दो पक्ष भिड़े, पांच घायल
Unnao News: सफीपुर में मोहल्ला सराय जामी में गाली-गलौज के विरोध में दो पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें दो महिलाओं सहित पांच लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। कोतवाल संदीप मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच की जा रही है।
Unnao News: सफीपुर। मोहल्ला सराय जामी में गाली-गलौज का विरोध करना दो पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष में बदल गया। दोनों ओर से लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चले, जिसमें दो महिलाओं सहित पांच लोग घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। एक पक्ष की सरमी ने आरोप लगाया कि रामकुमार और अन्य लोग घर पहुंचकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। बचाने पहुंची उसकी बहन शिवकांती भी घायल हो गई। वहीं दूसरे पक्ष के रामकुमार ने भी खुद और अपने पुत्र के घायल होने की बात कही। कोतवाल संदीप मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच की जा रही है।
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