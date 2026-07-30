Unnao News: बच्चों के झगड़े में हिंसक संघर्ष, तमंचे से फायरिंग का वीडियो वायरल

Unnao News: उन्नाव। बच्चों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते दो पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष में बदल गया। दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष से तमंचा लहराते हुए फायरिंग की भी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्ष को गांव कोतवाली ले आई। गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है।गदनखेड़ा गांव में गोशाला के पीछे बुधवार शाम बच्चों के बीच हुए विवाद हो गया। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए दोनों पक्षों के लोगों को पूछताछ के लिए सदर कोतवाली ले आई। पहले पक्ष में राकेश लोध, प्राशू लोध, शिवम लोध और दिवाकर लोध शामिल हैं, जबकि दूसरे पक्ष में वीरेंद्र सोनकर, मछलीलाल, मनोज सोनकर और दिलीप सोनकर शामिल हैं। सभी गदनखेड़ा गांव के निवासी हैं। घटना को लेकर पहले पक्ष ने आरोप लगाया है कि दूसरे पक्ष की ओर से मारपीट के दौरान फायरिंग भी की। हालांकि, पुलिस का कहना है कि फायरिंग के आरोप समेत पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि फिलहाल गांव में स्थिति पूरी तरह सामान्य है। एहतियातन निगरानी बनाए हुए हैं। दोनों पक्षों से मिली तहरीर और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।