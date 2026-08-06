Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: घर में घुसकर परिवार पर हमला, रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: गंजमुरादाबाद में ग्रामीणों ने एक परिवार पर हमला कर जमकर मारपीट की। इस घटना में महिला रामकली ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद आधा दर्जन लोगों पर केस दर्ज किया गया। घटना में घायल परिवार के सदस्यों को अस्पताल भेजा गया, जहां एक का हालात गंभीर है। पुलिस कार्रवाई जारी है।

Unnao News: घर में घुसकर परिवार पर हमला, रिपोर्ट

Unnao News: गंजमुरादाबाद। ग्रामीणों ने एक राय होकर घर में घुसकर परिवार पर धावा बोलकर जमकर मारपीट की गई। पीड़ित पक्ष से महिला की तहरीर पर आधा दर्जन लोगों पर केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के भिखारी पुरवा गांव की रहनेवाली रामकली पत्नी रघुनंदन ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि तीन अगस्त को देर शाम करीब 10 बजे जब वह अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद थी। तभी विपक्षी लोग हाथों में लाठी व कुल्हाड़ी आदि लेकर उसके घर में घुस आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। मारपीट से उसके पति रघुनंदन, बेटा गुड्डू व गंगानरायण जख्मी हो गए।

घायलों को बांगरमऊ सीएचसी डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल भेज दिया। जिनमें बेटा गुड्डू की हालत नाजुक होने से हैलट रेफर किया गया है। यहां उसका उपचार चल रहा है। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही आरोपित बनवारी पुत्र बलदेव, लड्डू पुत्र शिवकुमार, पप्पू व रमेश पुत्रगण मांझीराम, गुड्डी पत्नी बनवारी तथा राम सच्चे पुत्र होरीलाल निवासी भगवंतपुरवा के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Latest News Unnao News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।