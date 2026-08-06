Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: दशकों से साफ न हुआ नाला उफनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: -कल्याणी नदी का पानी नाले से होकर गांव में पहुँच रहा दशको से साफ न हुआ नाला अब उफनायादशको से साफ न हुआ नाला अब उफनाया

Unnao News: दशकों से साफ न हुआ नाला उफनाया

Unnao News: परियर, संवाददाता। विकास खंड सिकंदरपुर सरोसी के ग्राम मरौंदा मझवारा स्थित मुख्य बाजार का नाला पिछले करीब दस वर्षों से बदहाल पड़ा है। प्रशासनिक अनदेखी के चलते नाले की जर्जर स्थिति में है और अब ग्रामीणों के लिए गंभीर खतरा बन गया। इस बरसात में कल्याणी नदी का बाढ़ का पानी इसी नाले के रास्ते गांव में प्रवेश कर जाता है,कमोवेश इस साल भी ऐसा ही हुआ। जिससे मकानों और सरकारी स्कूल पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले नाले के किनारे ईंटों की पक्की बाउंड्री बनी थी, जो करीब दस वर्ष पहले गिर गई। इसके बाद न तो बाउंड्री का पुनर्निर्माण कराया गया और न ही नाले की मरम्मत व नियमित सफाई हुई।

नाले के किनारे स्थित बीरेन्द्र सिंह का मकान कटान के कारण कभी भी ढह सकता है। वहीं सरकारी स्कूल समेत आसपास के कई मकान भी खतरे की जद में हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह नाला सीधे कल्याणी नदी से जुड़ा है। हर साल नदी में बाढ़ आने पर पानी इसी रास्ते गांव में पहुंच जाता है, जिससे जलभराव और कटान की समस्या और गंभीर हो जाती है। एडीओ पंचायत विनोद वर्मा ने बताया कि गुरुवार को ग्राम विकास अधिकारी को मौके पर भेजकर जर्जर नाले का निरीक्षण कराया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Latest News Unnao News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।