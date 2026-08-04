Unnao News: डीएम से तालाब पट्टे को निरस्त करने की मांग
Unnao News: पुरवा के कांथा गांव के ग्रामीणों ने भादिन गांव के तालाब के पट्टे को निरस्त करने की मांग की है। आरोप है कि शुक्लागंज की बहुउद्देश्य मत्स्य सहकारी समिति के अध्यक्ष ने अनियमितताओं से पट्टा हासिल किया है। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन दिया और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
Unnao News: पुरवा। एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने तालाब के पट्टे को निरस्त करने की मांग की है। तहसील के कांथा गांव के नाविक मछुआ सहकारी समिति के अध्यक्ष सुरेश के अनुसार, भादिन गांव स्थित तालाब का लगान देता है। जिसका विधि विरुद्ध तरीके से बहुउद्देश्य मत्स्य सहकारी समिति लि. शुक्लागंज निवासी अध्यक्ष के पक्ष में 9 अक्तूबर 25 को पट्टा हो गया है। जिसमें उसे निरस्त कर पूर्व काबिज प्रार्थी की समिति के पक्ष में किया जाए। क्योंकि समिति के सदस्य उस तालाब के आसपास के गांव के निवासी हैं। वहीं दूसरी समिति शुक्लागंज की है। जिसमें 25 अगस्त 25 से हेरफेर व कूटरचना करने का आरोप साबित है।
सावित्री, राकेश, छेदीलाल, नन्हकऊ, भगवानदेई व रामावती आदि एक दर्जन लोगों ने डीएम को प्रत्यावेदन सौंपकर आरोपी का आवंटन निरस्त कर उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है। डीएम ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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