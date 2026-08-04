Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: डीएम से तालाब पट्टे को निरस्त करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: पुरवा के कांथा गांव के ग्रामीणों ने भादिन गांव के तालाब के पट्टे को निरस्त करने की मांग की है। आरोप है कि शुक्लागंज की बहुउद्देश्य मत्स्य सहकारी समिति के अध्यक्ष ने अनियमितताओं से पट्टा हासिल किया है। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन दिया और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

Unnao News: डीएम से तालाब पट्टे को निरस्त करने की मांग

Unnao News: पुरवा। एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने तालाब के पट्टे को निरस्त करने की मांग की है। तहसील के कांथा गांव के नाविक मछुआ सहकारी समिति के अध्यक्ष सुरेश के अनुसार, भादिन गांव स्थित तालाब का लगान देता है। जिसका विधि विरुद्ध तरीके से बहुउद्देश्य मत्स्य सहकारी समिति लि. शुक्लागंज निवासी अध्यक्ष के पक्ष में 9 अक्तूबर 25 को पट्टा हो गया है। जिसमें उसे निरस्त कर पूर्व काबिज प्रार्थी की समिति के पक्ष में किया जाए। क्योंकि समिति के सदस्य उस तालाब के आसपास के गांव के निवासी हैं। वहीं दूसरी समिति शुक्लागंज की है। जिसमें 25 अगस्त 25 से हेरफेर व कूटरचना करने का आरोप साबित है।

सावित्री, राकेश, छेदीलाल, नन्हकऊ, भगवानदेई व रामावती आदि एक दर्जन लोगों ने डीएम को प्रत्यावेदन सौंपकर आरोपी का आवंटन निरस्त कर उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है। डीएम ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Latest News Unnao News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।