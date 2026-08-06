Unnao News: राशन न देने के आरोप सप्लाई इंस्पेक्टर ने की जांच, लिए बयान
Unnao News: फोटो संख्या 10 व 10 ए, हसनगंज सप्लाई इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र ग्रामीणों के बयान लेते हुए
Unnao News: चकलवंशी। मियागंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुरव्वतपुर के ग्रामीणों ने शनिवार तहसील में आयोजित समाधान दिवस में कोटेदार के खिलाफ राशन न देने का आरोप लगाया। जिस पर बुधवार को सप्लाई इंस्पेक्टर हसनगंज ने गांव पहुंचकर जांच पड़ताल की और जांच रिपोर्ट जिलापूर्ति अधिकारी को सौंपने की बात कही है। ग्राम पंचायत मुरव्वतपुर के ग्रामीणों में उर्मिला, रामदयाल, संता, शिवपाल, पप्पी, मंजू सहित अन्य ग्रामीणों ने हसनगंज तहसील में आयोजित समाधान दिवस में कोटेदार उमा देवी पत्नी शैलेन्द्र कुमार पर आरोप लगाते हुए बताया था कि कोटेदार द्वारा अंगूठा लगवा लिया जाता है और राशन नहीं दिया जाता है। कोटेदार यह कहकर वापस कर देते है कि अंगूठा लगा दो अगले महीने राशन आएगा।
तब ले लेना अगले महीने बता दिया जाता है कि राशन नहीं आया है। जिसपर बुधवार को सप्लाई इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र ने गांव पहुंचकर करीब 30 कार्ड धारकों के बयान दर्ज किए। बताया कि तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।
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