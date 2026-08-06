Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: राशन न देने के आरोप सप्लाई इंस्पेक्टर ने की जांच, लिए बयान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: फोटो संख्या 10 व 10 ए, हसनगंज सप्लाई इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र ग्रामीणों के बयान लेते हुए

Unnao News: राशन न देने के आरोप सप्लाई इंस्पेक्टर ने की जांच, लिए बयान

Unnao News: चकलवंशी। मियागंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुरव्वतपुर के ग्रामीणों ने शनिवार तहसील में आयोजित समाधान दिवस में कोटेदार के खिलाफ राशन न देने का आरोप लगाया। जिस पर बुधवार को सप्लाई इंस्पेक्टर हसनगंज ने गांव पहुंचकर जांच पड़ताल की और जांच रिपोर्ट जिलापूर्ति अधिकारी को सौंपने की बात कही है। ग्राम पंचायत मुरव्वतपुर के ग्रामीणों में उर्मिला, रामदयाल, संता, शिवपाल, पप्पी, मंजू सहित अन्य ग्रामीणों ने हसनगंज तहसील में आयोजित समाधान दिवस में कोटेदार उमा देवी पत्नी शैलेन्द्र कुमार पर आरोप लगाते हुए बताया था कि कोटेदार द्वारा अंगूठा लगवा लिया जाता है और राशन नहीं दिया जाता है। कोटेदार यह कहकर वापस कर देते है कि अंगूठा लगा दो अगले महीने राशन आएगा।

तब ले लेना अगले महीने बता दिया जाता है कि राशन नहीं आया है। जिसपर बुधवार को सप्लाई इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र ने गांव पहुंचकर करीब 30 कार्ड धारकों के बयान दर्ज किए। बताया कि तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Latest News Unnao News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।