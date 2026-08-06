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Unnao News: युवक को पिता-पुत्र ने सड़क पर घेरकर पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: हिलौली। मौरावां थानाक्षेत्र के रूपखेड़ा मजरा रजवाड़ा गांव के रहनेवाले अंकित पुत्र राजेश कुमार ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि 22 जुलाई को सिंचाई पाइप फ

Unnao News: युवक को पिता-पुत्र ने सड़क पर घेरकर पीटा

Unnao News: हिलौली। मौरावां थानाक्षेत्र के रूपखेड़ा मजरा रजवाड़ा गांव के निवासी अंकित ने पुलिस को बताया कि 22 जुलाई को सिंचाई पाइप फटने की बात को लेकर गांव के कुछ लोगों ने मारपीट की थी। थाने में तहरीर दी और मेडिकल भी कराया गया था। उसके बाद आरोपितों ने दोबारा तीन अगस्त को शिव बालक और सुनील ने गाली देते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह वहां से बचकर निकला और पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी। अंकित ने पुलिस से आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि पहले की घटना के बाद भी आरोपितों पर प्रभावी कार्रवाई न होने से वह लगातार धमका रहे हैं।

जिसके चलते वह और परिवार के लोग भय के माहौल में जीने को मजबूर है। इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

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