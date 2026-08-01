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Unnao News: राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: उन्नाव में राज्य स्तरीय सबजूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता 3 अगस्त तक चलेगी। लगभग 400 खिलाड़ी, प्रशिक्षक और तकनीकी अधिकारी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में हो रहा है, जो खिलाड़ियों को अपने कौशल दिखाने और अनुभवी खिलाड़ियों से सीखने का अवसर प्रदान करेगा।

राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता आज
राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता आज

Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। राज्य स्तरीय सबजूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार से हो रहा है। तीन दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। बाईपास स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में प्रतियोगिता के आयोजन को तैयारियां चल रहीं हैं। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से राज्य सब जूनियर मेजर बैडमिंटन प्रतियोगिता चार अगस्त तक आयोजित होगी। जिसमें करीब 400 खिलाड़ी, प्रशिक्षक, टीम प्रबंधक व तकनीकी अधिकारी हिस्सा लेंगे। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह प्रतियोगिता जिले के लिए गौरव का विषय है। इससे जिले के खिलाड़ियों को राज्य स्तर की प्रतियोगिता को करीब से देखने और अनुभवी खिलाड़ियों से सीखने का मौका मिलेगा।

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