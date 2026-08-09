Unnao News: स्कूलों में नियमित सफाई को बीएसए ने डीपीआरओ को लिखा पत्र
Unnao News: उन्नाव। परिषदीय स्कूलों में सफाई कर्मचारियों के नियमित न पहुंचने के कारण खराब साफ-सफाई
Unnao News: उन्नाव। परिषदीय स्कूलों में सफाई कर्मचारियों के नियमित न पहुंचने के कारण खराब साफ-सफाई व्यवस्था पर बीएसए ने डीपीआरओ को पत्र लिखा है। बेसिक को शिक्षकों से स्कूलों में साफ-सफाई के लिए माह में एक दो दिन ही कर्मियों के आने की शिकायत मिली थी। जिस पर बीएसए ने जिला पंचायत अधिकारी से छात्र हित में रोजाना सफाई कर्मचारियों को सफाई करने के लिए आदेशित करने का अनुरोध किया।बीएसए शैलेश कुमार पांडेय की ओर से जारी पत्र में कहा कि विद्यालय के निरीक्षणों में विद्यालय का भौतिक परिवेश गन्दा पाया जाता है। जिस पर विद्यालयों के शिक्षकों से शिकायत मिली है जो सफाई नायक स्कूलों में तैनात है उनकी उपलब्धता रोजाना नहीं होती है।
इससे विद्यालय का भौतिक परिवेश बेहतर रखना मुश्किल होता है। बीएसए ने कहा सामान्य दिनों के अलावा वर्तमान में वर्षा ऋतु के दृष्टिगत विद्यालयों में साफ-सफाई के अभाव के दृष्टिगत जल भराव व घास/झाड़ उगने के कारण जीव जन्तुओं आदि जल जनित रोगों का खतरा बना रहता है। विद्यालय की छतों में वर्षा का जल रूकने से भवन में सीलन आती है।
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