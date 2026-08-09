Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: स्कूलों में नियमित सफाई को बीएसए ने डीपीआरओ को लिखा पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: उन्नाव। परिषदीय स्कूलों में सफाई कर्मचारियों के नियमित न पहुंचने के कारण खराब साफ-सफाई

Unnao News: स्कूलों में नियमित सफाई को बीएसए ने डीपीआरओ को लिखा पत्र

Unnao News: उन्नाव। परिषदीय स्कूलों में सफाई कर्मचारियों के नियमित न पहुंचने के कारण खराब साफ-सफाई व्यवस्था पर बीएसए ने डीपीआरओ को पत्र लिखा है। बेसिक को शिक्षकों से स्कूलों में साफ-सफाई के लिए माह में एक दो दिन ही कर्मियों के आने की शिकायत मिली थी। जिस पर बीएसए ने जिला पंचायत अधिकारी से छात्र हित में रोजाना सफाई कर्मचारियों को सफाई करने के लिए आदेशित करने का अनुरोध किया।बीएसए शैलेश कुमार पांडेय की ओर से जारी पत्र में कहा कि विद्यालय के निरीक्षणों में विद्यालय का भौतिक परिवेश गन्दा पाया जाता है। जिस पर विद्यालयों के शिक्षकों से शिकायत मिली है जो सफाई नायक स्कूलों में तैनात है उनकी उपलब्धता रोजाना नहीं होती है।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: खरेंदा के वार्ड एक और दो की सफाई के लिए कर्मी नहीं

इससे विद्यालय का भौतिक परिवेश बेहतर रखना मुश्किल होता है। बीएसए ने कहा सामान्य दिनों के अलावा वर्तमान में वर्षा ऋतु के दृष्टिगत विद्यालयों में साफ-सफाई के अभाव के दृष्टिगत जल भराव व घास/झाड़ उगने के कारण जीव जन्तुओं आदि जल जनित रोगों का खतरा बना रहता है। विद्यालय की छतों में वर्षा का जल रूकने से भवन में सीलन आती है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Unnao Latest News Unnao News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।