Unnao News: दूसरे की भूमि दिखाकर महिला से ठगे पांच लाख
Unnao News: -अजगैन थानाक्षेत्र के कुंजपुर गांव की रहनेवाली है पीड़िता भूमि के नाम पर 5 लाख से अधिक की ठगी का आरोपभूमि के नाम पर 5 लाख से अधिक की ठगी का आरोपभूमि क
Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। अजगैन थानाक्षेत्र के कुंजपुर गांव की रहने वाली महिला ने भूमि दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपये से अधिक की ठगी का आरोप लगाते हुए बुधवार दोपहर एसपी से शिकायत की। पीड़िता का आरोप है कि आरोपित ने अपनी भूमि बताकर उससे लाखों रुपये ले लिए, लेकिन बाद में पता चला कि भूमि किसी और के नाम दर्ज है। जब रुपये मांगे तो गाली देकर जान से मारने की धमकी दी। कुंजपुर गांव की रहने वाली रामरती पत्नी सजीवन लाल ने एसपी को तहरीर देकर बताया कि गांव निवासी एक युवक ने अपना प्लॉट बेचने की बात कही थी।
परिवार से सलाह के बाद दो बिस्वा भूमि का सौदा 5.17 लाख रुपये में तय हुआ। युवक ने कहा कि वह बिना खरीदार को रजिस्ट्री कार्यालय ले जाए स्वयं रजिस्ट्री कराकर दे देगा। उसके झांसे में आकर रामरती और उनके परिवार ने अलग-अलग तिथियों में ऑनलाइन और नगद माध्यम से कुल 4.99 लाख रुपये मुकेश कुमार और उसकी पत्नी कुसुमा के खातों में जमा कर दिए। उसके बाद 28 जनवरी को नोटरी के माध्यम से एक शपथ पत्र तैयार कर उन्हें दे दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि जब वह खरीदी गई भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कराने पहुंची तो गांव निवासी मुरली ने भूमि पर अपना स्वामित्व जताते हुए काम रुकवा दिया। खतौनी निकलवाने पर पता चला कि भूमि का वास्तविक मालिक मुरली है। विवाद से बचने के लिए उसे दो लाख रुपये देकर बाद में उसी भूमि का विधिवत बैनामा कराना पड़ा। रामरती का कहना है कि इसके बाद जब उनके पति ने उक्त से दिए गए रुपये मांगे तो वह टालमटोल करता रहा। बाद में रुपये देने से साफ इंकार कर दिया और गाली देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंची रामरती ने बातचीत में कहा कि उन्होंने भूमि खरीदने के लिए ब्याज पर रुपये और लोन लेकर रकम जुटाई थी। अब उन्हें न तो भूमि चाहिए और न ही किसी प्रकार का विवाद, बल्कि केवल अपनी मेहनत की कमाई वापस चाहिए।
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