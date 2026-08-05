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Unnao News: तेज गरज चमक बाद रातभर रिमझिम बरसात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: उन्नाव में सोमवार रात मौसम ने अचानक रुख बदला और तेज गरज-चमक के साथ बारिश हुई। हालांकि बारिश के बाद भी उमस बढ़ गई। बिजली व्यवस्था बाधित होने से रातभर लोग परेशान रहे। आकाशीय बिजली गिरने से 11 इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हुए, जिससे लगभग 230 गांवों में बिजली कट गई।

Unnao News: तेज गरज चमक बाद रातभर रिमझिम बरसात

Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। सोमवार रात करीब आठ बजे अचानक मौसम ने रुख बदला और तेज गरज-चमक के साथ करीब एक घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत कुछ घंटों की ही साबित हुई। हालांकि रात 11 बजे से अलसुबह तक रिमझिम बरसात ने राहत दिलाई। मंगलवार सुबह 11 बजे के बाद निकली धूप ने फिर उमस बढ़ा दी। दोपहर एक बजे तक 54 प्रतिशत आर्द्रता के साथ उमस इतनी बढ़ गई कि लोग पसीने से तर-बतर हो गए। चिपचिपी गर्मी के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित रही। मंगलवार को अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जानकर मानते है कि न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं होने तथा हवा में नमी अधिक रहने से उमस बढ़ रही है। आने वाले दिनों में भी मौसम का यही उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। अभी झमाझम बारिश के लिए कम से कम दो दिन इंतजार करना पड़ सकता है।

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बारिश से रातभर बिजली गुल

मौसम की बेरुखी के साथ बिजली व्यवस्था ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी। शहर में रातभर हर आधे घंटे पर ट्रिपिंग होती रही, जबकि आदर्श नगर, गदन खेड़ा, इंदिरा नगर, पीडी नगर, गहरा, बंथर, मगरवारा, गांधी नगर, आवास विकास, कचौड़ी गली, मोती नगर, कृष्णा नगर, रामनगर, क्षेत्र के अधिकांश इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रही। शहर के छोटू पंडित ने बताया कि बारिश के बाद ठंडक भरे मौसम की उम्मीद थी, लेकिन बिजली कटौती और उमस ने रातभर चैन से सोने नहीं दिया। मोहान के किसान मंगलू का कहना है, कि बारिश से खेतों को नमी मिली है, लेकिन दिन की उमस ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।

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आकाशीय बिजली गिरने से 11 इंसुलेटर धड़ाम

पुरवा। बीती देर रात तेज बारिश के दौरान 33 केवी विद्युत लाइन पर आकाशीय बिजली गिरने से शिवदीनखेड़ा और मिहीखेड़ा के बीच 11 इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो गए। इस वजह से पुरवा नगर समेत करीब 230 गांवों की बिजली आपूर्ति करीब 13 घंटे तक ठप रही। मंगलवार दोपहर बाद करीब चार बजे आपूर्ति बहाल हो सकी। जानकारी के अनुसार मौरावां पावर हाउस से पुरवा उपकेंद्र को विद्युत आपूर्ति होती है। सोमवार देर रात हुई बारिश के बाद नगर फीडर में तहसील व दलीगढी फीडर के साथ ही ग्रामीण अंचलों के फीडर में बाजीखेड़ा, चमियानी, बेहटा और मंगतखेड़ा फीडरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। मंगलवार सुबह विभागीय कर्मचारियों ने 33 केवी लाइन की पेट्रोलिंग की तो शिवदीनखेड़ा और मिहीखेड़ा के बीच 11 इंसुलेटर खराब मिले। कड़ी मशक्कत के बाद सभी इंसुलेटर बदलकर नए लगाए गए, जिसके बाद आपूर्ति बहाल हो सकी। अवर अभियंता विदेश कुमार ने बताया कि रात करीब एक बजे तेज बारिश से 11 केवी लाइनों में फॉल्ट आया था। सुबह 6:25 बजे 33 केवी लाइन में भी फॉल्ट हो गया। जांच में शिवदीनखेड़ा और मिहीखेड़ा के बीच 11 इंसुलेटर क्षतिग्रस्त मिले, जिन्हें बदलने के बाद दोपहर करीब तीन बजे आपूर्ति बहाल कर दी गई।

सामान्य प्रश्न

उन्नाव में मौसम की स्थिति क्या थी?
उन्नाव में सोमवार रात को तेज गरज-चमक के साथ बारिश हुई, जिसके बाद उमस बढ़ गई।
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