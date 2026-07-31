Unnao News: आधे घंटे की झमाझम बारिश से नम हुआ मौसम

Unnao News: उन्नाव। मौसम ने दिन में करीब एक बजे अचानक करवट ली। घने बादलों के बीच शुरू हुई झमाझम बारिश ने पूरे जिले का मौसम सुहाना बना दिया। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश से पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंडी हवाएं चलने लगीं, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई, जिसका सबसे अधिक लाभ किसानों को मिलने की उम्मीद है। आसमान में गुरुवार सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी हुई थी।

धूप और बादलों के बीच आंख-मिचौली का सिलसिला चलता रहा, लेकिन दोपहर करीब एक बजे अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। कुछ इलाकों में मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई। बारिश के कारण शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को कुछ देर के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश थमने के बाद मौसम पूरी तरह खुशनुमा हो गया और लोग घरों से निकलकर ठंडी हवाओं का आनंद लेते दिखाई दिए। मौसम विभाग के अनुसार पिछले एक सप्ताह में जिले में लगभग 70 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश खरीफ फसलों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। धान, मक्का, बाजरा सहित अन्य फसलों के खेतों में पर्याप्त नमी बनने से सिंचाई की जरूरत कम हो गई है। किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बारिश होती रही तो फसलों की बढ़वार बेहतर होगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। बारिश का असर पर्यावरण पर भी साफ दिखाई दिया।