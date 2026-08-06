Unnao News: मौत का रास्ता बनीं सड़कें, गड्ढों में डूब रही जिम्मेदारों की जवाबदेही

Unnao News: -बारिश के कारण सड़कों के गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता।मौत का रास्ता बनीं सड़कें, गड्ढों में डूब रही जिम्मेदारों की जवाबदेही

Unnao News: उन्नाव। हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में बारिश के बीच ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि आफत का कारण बन गई हैं। करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई कई सड़कें महज तीन से छह वर्ष के भीतर ही उखड़कर गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। बरसात के कारण इन गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता और आए दिन दोपहिया वाहन चालक, साइकिल सवार व राहगीर हादसों का शिकार हो रहे हैं। हालत यह है कि कई संपर्क मार्गों पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की गई और अब मरम्मत को लेकर भी जिम्मेदार विभाग व जनप्रतिनिधि पूरी तरह उदासीन बने हुए हैं।

तीन साल में उखड़ी सराय कटियान-मैता सड़क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का रास्ता भी बदहाल बिछिया। सराय कटियान-मैता मार्ग की लगभग चार किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के महज तीन वर्ष बाद ही जगह-जगह से उखड़ गई है। लोक निर्माण विभाग ने करीब चार वर्ष पूर्व लगभग 35 लाख रुपये की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया था, लेकिन गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिनमें बारिश का पानी भरने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। गिट्टियां बाहर निकल आने से दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सराय कटियान गांव में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और यह मार्ग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी जोड़ता है, फिर भी इसकी मरम्मत की ओर किसी अधिकारी का ध्यान नहीं है। लोगों ने जल्द सड़क दुरुस्त कराने की मांग की है।

डंपरों ने तोड़ी सड़क, अब जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर ग्रामीण मंगतखेड़ा। दही पुरवा मार्ग से जुड़ा मंगतखेड़ा-तूरी-रायपुर लिंक मार्ग करीब साढ़े तीन किलोमीटर लंबा है, जो पूरी तरह जर्जर हो चुका है। करीब छह वर्ष पहले करोड़ों रुपये की लागत से बनी इस सड़क को लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे निर्माण में लगे मिट्टी से भरे डंपरों ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रतिदिन सैकड़ों छोटे-बड़े वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं और गड्ढों के कारण बाइक व साइकिल सवार अक्सर गिरकर घायल हो जाते हैं। ग्रामीण सधन, विष्णु, रामकुमार, रामू, सुरेंद्र, सुनील और बाबूराम सहित अन्य लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की नजर इस सड़क पर नहीं पड़ रही है। सड़क खराब होने से लोगों को करीब पांच किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं को उठानी पड़ रही है, जिनकी सुरक्षा को लेकर परिजन हर दिन चिंतित रहते हैं।

बांगरमऊ क्षेत्र के कई संपर्क मार्गों पर गड्ढों का कब्जा, हजारों ग्रामीण परेशान बांगरमऊ। क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से जुड़े कई संपर्क मार्ग भी बदहाल हो चुके हैं। हरदोई-उन्नाव मार्ग से जुड़े गहर पुरवा संपर्क मार्ग पर भुड्डा से गहर पुरवा तक करीब आठ किलोमीटर के हिस्से में जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। इस मार्ग से गुलरिहा, भगवंत पुरवा, बगिया, रतई पुरवा, कुंशी, मुन्नी पुरवा, गढ़ेवा और साहिबापुर सहित कई गांवों के हजारों लोग आवागमन करते हैं, जिन्हें रोजाना हिचकोले खाते हुए सफर करना पड़ रहा है। इसी प्रकार बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में मटुकरी से तमोरिया बुजुर्ग तथा बेहटा मुजावर से गोरिया कला जाने वाले मार्ग भी गड्ढों से पटे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से इन संपर्क मार्गों की मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे बारिश के मौसम में आवागमन और अधिक कठिन हो गया है।