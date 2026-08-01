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Unnao News: चोरी की सिगरेट डिब्बियों के साथ दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: उन्नाव सदर कोतवाली पुलिस ने प्रियदर्शिनी नगर कट बाईपास पर चोरों की गिरफ्तारी की। शिकायतकर्ता प्रवेश तिवारी ने बताया कि दो युवकों ने सिगरेट से भरा बैग चुरा लिया था। पुलिस ने जावेद और बाबू को गिरफ्तार कर 89 डिब्बी सिगरेट बरामद की। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।

Unnao News: चोरी की सिगरेट डिब्बियों के साथ दो गिरफ्तार

Unnao News: उन्नाव। सदर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार रात प्रियदर्शिनी नगर कट बाईपास पर दबिश देकर चोरी के माल के साथ दो चोर गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है। खुजरियाबाग मोहल्ला निवासी प्रवेश तिवारी ने पुलिस में तहरीर देकर बताया था कि हुसैननगर चौराहा के पास सिंगरेट से भरा बैग दो युवकों ने पार कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन कर रही थी। तभी शुक्रवार रात गंगाघाट थाना के जाजमऊ में किराए का मकान लेकर रह रहे जावेद पुत्र वसीम और कानपुर नगर थाना चकेरी के सनगवा केडीए रामादेवी निवासी बाबू पुत्र रफीक शाह को पुलिस ने चोरी की गई 89 डिब्बी सिगरेट बरामद की है।

गिरफ्तार चोरों को पुलिस ने कोर्ट के समक्ष पेश किया है।

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