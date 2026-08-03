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Unnao News: महिला का पर्स छीनने वाला लुटेरा गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: उन्नाव में कोतवाली सदर पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में महिला से पर्स लूट के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से लूटी गई मोबाइल, पर्स, चाबियों का गुच्छा और एक हजार रुपये कैश बरामद किए गए हैं। पुलिस को आरोपी का आपराधिक इतिहास भी मिला है।

Unnao News: महिला का पर्स छीनने वाला लुटेरा गिरफ्तार

Unnao News: उन्नाव। कोतवाली सदर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में महिला से पर्स लूट की वारदात में एक आरोपी को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, पर्स, चाबी का गुच्छा और एक हजार रुपये नगद बरामद किए हैं। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में नई धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। रविवार दोपहर पुलिस लाइन में एसपी जयप्रकाश सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि 1 जुलाई 2026 को सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित कल्याणी देवी मोहल्ला निवासी तारा सिंह पत्नी विश्राम सिंह सब्जी खरीदकर घर लौट रही थीं।

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रास्ते में एक अज्ञात युवक उनका पर्स छीनकर फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि पर्स में एंड्रॉयड मोबाइल, चाबी का गुच्छा, एक घड़ी और करीब 9,500 रुपये नकद रखे थे। घटना के संबंध में दो जुलाई को कोतवाली सदर में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। घटना के खुलासे के लिए सदर इंस्पेक्टर चंद्रकांत मिश्र के निर्देशन में पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया गया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की गई। रविवार को चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने कांशीराम सुधापुरम कॉलोनी के पास से समीर पुत्र मोहम्मद सलीम, निवासी उम्मीदों का शहर, थाना कोतवाली सदर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से पीड़िता का मोबाइल और लूट के एक हजार रुपये बरामद हुए। आरोपी की निशानदेही पर सुधापुरम स्थित मैदान के पास झाड़ियों से लूटा गया पर्स और चाबी का गुच्छा भी बरामद कर लिया गया। इसके बाद मुकदमे में धाराओं की बढ़ोतरी की गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी है। उसके खिलाफ वर्ष 2025 में भी कोतवाली सदर में आपराधिक मुकदमा दर्ज है। पूछताछ के बाद आरोपी को विधिक कार्रवाई पूरी कर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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