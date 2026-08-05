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Unnao News: दो खाद दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: उन्नाव के जिला कृषि अधिकारी शशांक ने सफीपुर और सदर तहसील में उर्वरक प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण किया। जांच में कुछ प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाई गई, जिसके कारण दो लाइसेंस निलंबित किए गए। साधन सहकारी समिति को खाद वितरण में नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई।

Unnao News: दो खाद दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड

Unnao News: उन्नाव। जिला कृषि अधिकारी शशांक ने सफीपुर और सदर तहसील में उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपेक्षा पाल खाद भंडार बारीथाना, उदाशाह साधन सहकारी समिति, प्रभात उपचार कृषि सेवा केंद्र सफीपुर द्विवेदी खाद भंडार सफीपुर व यादव खाद भंडार मुंडाकुल प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के दौरान अपेक्षा पाल खाद भंडार बारी थाना फतेहपुर चौरासी में अनियमितता पाए जाने के कारण व यादव खाद भंडार मुंडाकुल के बंद किए जाने कारण लाइसेंस निलंबित कर दिया कर गया। साथी साधन सहकारी समिति उदाशाह को कड़ी चेतावनी देकर नियम अनुसार ही खाद वितरण करने के निर्देश दिए।

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