Unnao News: जिला अस्पताल समेत छह स्थानों पर वाटर कूलर शुरू
Unnao News: उन्नाव नगर पालिका परिषद ने स्वच्छ पेयजल के लिए नई पहल शुरू की है। नगर पालिकाध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने अस्पताल परिसर में वाटर कूलरों का लोकार्पण किया। पहले चरण में 11 प्रमुख स्थानों की पहचान की गई है, जिनमें से छह स्थानों पर पहले से ही वाटर कूलर स्थापित किए जा चुके हैं।
Unnao News: उन्नाव। नगर पालिका परिषद ने शहरवासियों को स्वच्छ और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई पहल की है। गुरुवार दोपहर नगर पालिकाध्यक्ष श्वेता मिश्रा और प्रतिनिधि भानू मिश्रा ने जिला अस्पताल परिसर में सरकारी अस्पताल, महिला वार्ड और पोस्टमार्टम हाउस में लगाए गए वाटर कूलरों का लोकार्पण कर जनता को सौंपा है। अध्यक्ष ने बताया कि पहले चरण में शहर के 11 प्रमुख स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उन्हें पीने के स्वच्छ पानी की आवश्यकता रहती है। इनमें से छह स्थानों पर वाटर कूलर स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि शेष पांच स्थानों पर एक सप्ताह के भीतर कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला न्यायालय, डाकघर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (जीजीआईसी), सरकारी अस्पताल, महिला वार्ड और पोस्टमार्टम हाउस में वाटर कूलर चालू कर दिए गए हैं। वहीं कचहरी बार एसोसिएशन में स्थापना का कार्य प्रस्तावित है और रजिस्ट्री कार्यालय में लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
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