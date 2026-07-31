Unnao News: एसपी ने हरी झंडी दिखाकर इंटरसेप्टर कार को किया रवाना
Unnao News: उन्नाव जिले में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एसपी ने नई इंटरसेप्टर कार को रवाना किया। यह वाहन प्रमुख मार्गों पर गश्त करेगा और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
Unnao News: उन्नाव। जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से शुक्रवार दोपहर एसपी ने ट्रैफिक पुलिस की नई इंटरसेप्टर कार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अत्याधुनिक वाहन अब जिले के प्रमुख कॉरिडोर और व्यस्त मार्गों पर लगातार गश्त करेगा तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। एसपी जय प्रकाश सिंह ने बताया कि इंटरसेप्टर कार आधुनिक तकनीक से लैस है और इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना तथा लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह वाहन प्रमुख मार्गों पर पेट्रोलिंग करते हुए ओवरस्पीडिंग, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, सीट बेल्ट का उपयोग न करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, गलत दिशा में वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखेगा।
नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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