Unnao News: गोकुल बाबा मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं की ली क्लास
Unnao News: उन्नाव में डीएम घनश्याम मीना और एसपी जयप्रकाश सिंह ने कांवड़ यात्रा के लिए गोकुल बाबा मंदिर का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा, साफ-सफाई, बैरिकेडिंग और सीसीटीवी कैमरे लगाने पर जोर दिया गया।
Unnao News: उन्नाव। कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम घनश्याम मीना ने एसपी जयप्रकाश सिंह के साथ गोकुल बाबा मंदिर का निरीक्षण कर सुरक्षा, साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी जैसी तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को जलाभिषेक के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। जिन स्थानों पर आवश्यकता हो, वहां तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कैमरे सक्रिय रूप से कार्य करें। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त बैरिकेडिंग की जाए, रात के समय बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग बनाए जाएं, ताकि भीड़ का दबाव न बढ़े और आवागमन सुचारु बना रहे।
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