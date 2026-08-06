Unnao News: लोडर की टक्कर से स्कूटी सवार दंपति समेत मासूम जख्मी
Unnao News: फोटो संख्या 26, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती घायल सुहानी फोटो संख्या 26, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती घायल सुहानीफोटो संख्या 26, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती घायल
Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। सदर कोतवाली क्षेत्र के ललऊखेडा चौकी के सामने बुधवार सुबह लोडर ने स्कूटी में टक्कर मारने से दंपति समेत बेटी घायल हो गई। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है। बीघापुर कस्बा के रहने वाले 40 वर्षीय रामबाबू पुत्र शिवशंकर की आठ वर्षीय बेटी सुहानी शहर के ललऊखेड़ा स्थित विद्यालय में कक्षा पांच में पढती है। बुधवार सुबह विद्यालय में अचानक कान में दर्द उठने पर साथी छात्राओं ने प्राचार्य को सूचना दी। विद्यालय पहुंचे माता पिता बेटी सुहानी को लेकर जिला अस्पताल जा रहे थे। तभी ललऊखेड़ा चौकी के सामने लोडर ने स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी।
हादसे में मासूम समेत दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और लोडर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है.
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।