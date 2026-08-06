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Unnao News: लोडर की टक्कर से स्कूटी सवार दंपति समेत मासूम जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: फोटो संख्या 26, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती घायल सुहानी फोटो संख्या 26, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती घायल सुहानीफोटो संख्या 26, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती घायल

Unnao News: लोडर की टक्कर से स्कूटी सवार दंपति समेत मासूम जख्मी

Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। सदर कोतवाली क्षेत्र के ललऊखेडा चौकी के सामने बुधवार सुबह लोडर ने स्कूटी में टक्कर मारने से दंपति समेत बेटी घायल हो गई। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है। बीघापुर कस्बा के रहने वाले 40 वर्षीय रामबाबू पुत्र शिवशंकर की आठ वर्षीय बेटी सुहानी शहर के ललऊखेड़ा स्थित विद्यालय में कक्षा पांच में पढती है। बुधवार सुबह विद्यालय में अचानक कान में दर्द उठने पर साथी छात्राओं ने प्राचार्य को सूचना दी। विद्यालय पहुंचे माता पिता बेटी सुहानी को लेकर जिला अस्पताल जा रहे थे। तभी ललऊखेड़ा चौकी के सामने लोडर ने स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी।

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हादसे में मासूम समेत दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और लोडर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है.

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