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Unnao News: लूट के दो आरोपित भेजे गए जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: सफीपुर में ई-रिक्शा से यात्रा कर रही महिला से दिनदहाड़े पर्स लूट का मामला सामने आया। दो आरोपित, सुभाष उर्फ छोटू और अखिलेश, को छात्रों और पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। महिला सुनैना सिंह अपने मायके जा रही थीं जब लूट हुई। आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

Unnao News: लूट के दो आरोपित भेजे गए जेल

Unnao News: सफीपुर। सफीपुर-रसूलाबाद मार्ग पर ई-रिक्शा सवार महिला से दिनदहाड़े पर्स लूट मामले में दो आरोपित गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के भड़सर नौसहरा गांव की सुनैना सिंह गुरुवार शाम अपने मायके खरगौरा जा रही थीं। सफीपुर से ई-रिक्शा में बैठकर रसूलाबाद मार्ग की ओर निकलने के दौरान सलींद रेलवे क्रॉसिंग के पास बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक पर आए दो बदमाशों ने उनके हाथ से पर्स झपट लिया। एक आरोपित को छात्रों ने बहादुरी का परिचय देते हुए पीछाकर पकड़ लिया था। दूसरे आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शनिवार को आरोपित दौलतपुर गांव निवासी सुभाष उर्फ छोटू और अखिलेश को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

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