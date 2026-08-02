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Unnao News: छोटे भाई के धरती पर अवतरण करते ही बड़े भाई ने दुनिया छोड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: -बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी गेट के पास रविवार सुबह ट्रक की टक्कर से बाइक सवार बड़े भाई के सड़क पर गिरने से पीछे से दूसरे ट्रक ने रौंदा

Unnao News: छोटे भाई के धरती पर अवतरण करते ही बड़े भाई ने दुनिया छोड़ी

Unnao News: फोटो संख्या 1, मृतक शाश्वत की फाइल फोटो

गंजमुरादाबाद, संवाददाता। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी गेट के पास रविवार सुबह ट्रक के टक्कर मारने से बाइक सवार पिता-पुत्र व चचेरे भाई सड़क पर गिर गए। इसी बीच पीछे से आए दूसरे ट्रक ने पुत्र को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार पिता बेटे व चचेरे भाई संग सीएचसी में जन्मे अपने नवजात बेटे को देखने जा रहा था। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा रहा। उधर, जानकारी पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है。

हादसे का विवरण

बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के तमोरिया बुजुर्ग गांव के रहने वाले निर्मल शुक्ला की पत्नी वंदना ने रविवार अलसुबह बांगरमऊ अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। इस खुशी में पिता निर्मल शुक्ला अपने चार वर्षीय बड़े बेटे शाश्वत व चचेरे भाई राधेश्याम के साथ पत्नी के पास बांगरमऊ अस्पताल जा रहे थे। रास्ते में बांगरमऊ नगर प्रवेश करते ही गल्ला मंडी गेट के पास एक ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार शाश्वत उछलकर सड़क पर जा गिरा जिसे पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक रौंदते हुए आगे निकल गया। इससे शाश्वत की मौके पर ही सांसें थम गईं। जबकि बाइक से गिरकर निर्मल व राधेश्याम भी चोटिल हो गए। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम भेजा गया है। ट्रक को हिरासत में लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।

शाश्वत की दुखद कहानी

नवजात भाई को देखने से पहले बड़े भाई ने छोड़ी दुनिया: शाश्वत बड़ा बेटा था निर्मल का। जबकि उसके उसके छोटे भाई ने रविवार को ही जन्म लिया था। जिसे वह पिता निर्मल के साथ देखने अस्पताल आ रहा था। मगर यमराज के रूप में आए ट्रक ने रास्ते में ही बड़े भाई शाश्वत की जिंदगी छीन ली और वह उसे बिना देखे दुनिया से चला गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस हादसे में किसका निधन हुआ?
इस हादसे में चार साल के बच्चे शाश्वत का निधन हुआ।
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