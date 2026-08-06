Unnao News: पिता से विवाद बाद बेटे ने फांसी लगाकर की खुदकुशी
Unnao News: -बीघापुर नगर पंचायत के गांधीनगर मोहल्ला की घटना पिता से विवाद बाद नाराज बेटे ने फंदे से लटक की खुदकुशीपिता से विवाद बाद नाराज बेटे ने फंदे से लटक की
Unnao News: बीघापुर। संवाददाता। नगर पंचायत के गांधीनगर मोहल्ला के रहने वाले युवक ने पिता से विवाद के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल और पूछताछ के बाद पंचनामा भरकर शव पीएम को भेजा। गांधीनगर मोहल्ला के 26 वर्षीय सूरज उर्फ गोलू दीक्षित पुत्र रामबाबू कानपुर में रहकर गाड़ी चलाता था। मंगलवार को घर आया। पिता रामबाबू से किसी बात पर विवाद हो गया। गुस्से में आकर सूरज कमरे में गया और कुंडे में रस्सी के सहारे फांसी लगा ली। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ उसे बाहर निकाला और सीएचसी ले गई।
यहां के डॉक्टर ने उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। जहां मौजूद डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूरज तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। घटना के बाद घर में मौजूद पत्नी जाह्नवी का रो-रोकर बुरा हाल रहा। सूरज अपने पीछे नौ माह की एक बेटी छोड़ गया।
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