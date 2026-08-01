Unnao News: पत्नी से कहासुनी के बाद युवक ने फांसी लगाकर दी जान

Unnao News: नवई/नवाबगंज, संवाददाता। युवक ने शनिवार सुबह घर के अंदर धन्नी पर गमछा के सहारे फंदे से लटक खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी पर परिजनों में कोहराम मच गया। मौत को लेकर परिजन भी कोई कारण स्पष्ट नहीं कर सके। उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अजगैन थाना क्षेत्र के धाराखेड़ा गांव के रहने वाले 32 वर्षीय बुद्धिलाल पुत्र सामले पंजाब के लुधियाना में मजदूरी करता था। वह एक सप्ताह पहले घर आया था। उसकी पत्नी पूनम अपनी तीन बेटियों सिमरन, पायल और शगुन के साथ लखनऊ में किराये के मकान में रहती है।

10 साल पहले बुद्धिलाल की शादी हुई थी। शनिवार सुबह बुद्धिलाल की मां देवकी खेत में काम करने चली गई थीं। तभी बुद्धिलाल ने घर के अंदर धन्नी में गमछा का फंदा डाल खुदकुशी कर ली। खेत से लौटने पर मां देवकी ने बेटे का शव फंदे से लटका देखा तो उनकी चीख निकल गई। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। बताया जा रहा है कि घटना से पहले मृतक बुद्धिलाल की पत्नी पूनम से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। सूचना पर अजगैन कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाकर आवश्यक कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि युवक से यह कदम उठाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।