Unnao News: पत्नी की मौत के 45 दिन बाद पति ने फंदे से लटक दे दी जान

Unnao News: फतेहपुर चौरासी। डेढ़ माह पहले पत्नी की मौत से आहत पति ने गुरुवार सुबह फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्राम पंचायत लवानी मजरा पापरिखेड़ा गांव के रहने वाले 60 वर्षीय शंकरलाल का गुरुवार सुबह कमरे की छत के कुंडे से बान की रस्सी के सहारे फंदे से शव लटका मिला। मृतक शंकर लाल के बड़े भाई रामसेवक ने बताया कि डेढ़ माह पहले पत्नी राजेश्वरी की बीमारी से मौत हो गई थी। पत्नी की मौत के बाद से वह परेशान रहता था।

गुरुवार को वह खाना खाने के बाद कमरे में चला गया। काफी देर तक बाहर न निकलने पर सुबह लगभग 11 बजे बहू ने कमरे में लगी खिड़की से देखा कि ससुर का शव फंदे से लटका है। परिजन और ग्रामीणों ने दीवार तोड़ कर पुलिस की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला। मृतक शंकर लाल थाना क्षेत्र के ही दबौली मजरा हैबतखेड़ा गांव का मूल निवासी था। वह 15 साल पहले ससुराल में आकर बस गया था। शंकरलाल किसानी के साथ-साथ झाड़फूंक का भी कार्य करता था। शंकर लाल के चार बेटों में एक विवाहित है। तीन बेटे दिल्ली में मजदूरी करते है। सबसे छोटा बेटा बड़ी भाभी के साथ गांव में रहता है। थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक शंकर लाल के बड़े भाई की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।