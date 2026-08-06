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Unnao News: डंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: -शहर के लखनऊ कानपुर हाईवे स्थिति नवीन मंडी पुल पर बुधवार दोपहर हुआ हादसाडंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की मौत

Unnao News: डंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की मौत

Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। शहर के लखनऊ-कानपुर हाईवे स्थिति नवीन मंडी पुल के पास बुधवार दोपहर सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। आसीवन थाना क्षेत्र के हैदराबाद मियागंज गांव के रहने वाले 25 वर्षीय मोहम्मद इरफान पुत्र रमजान अली एक फैक्ट्री में सप्लायर का कार्य करता था और बुधवार दोपहर किसी काम से उन्नाव की ओर जा रहा था। दोपहर करीब 12 बजे नवीन मंडी पुल के पास एक सब्जी विक्रेता अपनी ठिलिया लेकर गलत दिशा में हाईवे पार कर रहा था। तभी लखनऊ की ओर से आ रही इरफान की स्कूटी ठिलिया से टकरा गई।

टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर पड़ा। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की है। घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने चालू कराया। पुलिस आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि फरार डंपर और उसके चालक की पहचान की जा सके। साथ ही दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सड़क पर गलत दिशा से आ रही ठिलिया के कारण हादसा होने की बात सामने आई है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जवान बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फरार वाहन चालक की तलाश के लिए आसपास के थानों को भी सूचना दे दी गई है।

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