Unnao News: हाईड्रा की टक्कर से बाइक सवार दो की मौत, एक जख्मी

Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। सदर कोतवाली क्षेत्र के करोवन क्रॉसिंग के पास शनिवार देर रात हाईड्रा के टक्कर मारने से बाइक सवार दो लोगों की मौत होने के साथ एक युवक घायल है। तीनों एक ही बाइक से मिर्जा फैक्ट्री से काम खत्म कर अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। घायल युवकों को तत्काल अस्पताल लाया गया। यहां एक व्यक्ति की मौके पर और दूसरे की हैलट में इलाज दौरान मौत हो गई। तीसरे घायल का इलाज जारी है।

दुर्घटना का विवरण

सदर कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर सरोसी गांव के रहने वाले 65 वर्षीय गोकुल पुत्र देवी तथा इसी गांव निवासी दिलीप पुत्र राकेश और श्रीकृष्ण पुत्र बुलाकी मगरवारा स्थित मिर्जा यूनिट एक में काम करते थे। शनिवार देर रात काम निपटने के बाद तीन एक ही बाइक से घर लौट रहे थे। परिजनों के अनुसार बाइक सवार जब करोवन क्रासिंग के पास पहुंचे, तब हाईड्रा ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे तीनों जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल की इमर्जेंसी पहुंचाया गया। यहां डॉक्टर ने गोकुल को मृत घोषित कर दिया था। जबकि प्राथमिक इलाज के बाद इमर्जेंसी डॉक्टर ने दिलीप व श्रीकृष्ण की हालत नाजुक होने पर हैलट रेफर कर दिया था। वहां भी स्थिति ठीक न होने पर दिलीप के परिजनों द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल कानपुर नगर में इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज के दौरान देर रात दिलीप की भी मौत हो गई। मृतक दिलीप के शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कानपुर नगर में की गई है। उधर हादसे में घायल श्रीकृष्ण पुत्र बुलाकी का इलाज शेखपुर नहर स्थित शुभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक गोकुल के शव का परिजनों ने परियर घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक दिलीप का भाई कर्नाटक राज्य में होने से अंतिम संस्कार सोमवार को परियर घाट पर किया जाएगा। इंस्पेक्टर चंद्र कांत मिश्र ने बताया कि तहरीर प्राप्त होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, हालांकि दुर्घटना कैसे हुई ? इसकी विस्तृत जांच जारी है।