Unnao News: शिक्षामित्र की रायबरेली में सड़क हादसे में मौत

Unnao News: शिक्षामित्र की रायबरेली में सड़क हादसे में मौत
Unnao News: बिहार थाना क्षेत्र के दुबाई गांव में एक शिक्षामित्र श्याम दुलारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी जब रास्ते में उनके ऑटो के सामने बंदर आने से दुर्घटना हुई। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनकी देवरानी घायल हो गई। परिवार में शोक का माहौल है।
Unnao News: सुमेरपुर। बिहार थाना क्षेत्र के दुबाई गांव निवासी शिक्षामित्र की सड़क हादसे में मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। दुबाई गांव की रहने वाली 43 वर्षीय श्याम दुलारी गांव के ही प्राथमिक स्कूल में शिक्षामित्र थी। रविवार को देवरानी राम दुलारी को डॉक्टर को दिखाने के लिए रायबरेली के लालगंज कस्बा गई हुई थी। शाम को लौटते समय उन्नाव लालगंज राजमार्ग थाना खीरो स्थिति सातन गांव के पास आटो के सामने अचानक बंदर आने से अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया। हादसे में श्याम दुलारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि देवरानी रामदुलारी हादसे में चोटिल हो गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतका श्याम दुलारी गांव के ही प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत थी। मौत की खबर से बेसिक शिक्षकों मे शोक की लहर व्याप्त है। मृतका श्याम दुलारी के पति बच्चूलाल मेरठ में ड्राइवर है। एक बेटा अर्जुन है। बेटी की शादी हो गई है। 4 साल पहले मृतका श्याम दुलारी के बड़े बेटे करन की भी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मौत को लेकर परिजन रो-रोकर बेहाल होते रहे।
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