Unnao News: शारदा नहर में मिला युवक का शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

Unnao News: असोहा, संवाददाता। असोहा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह शारदा नहर में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती तौर पर ग्रामीण शराब के नशे में नहर में गिरने से मौत की आशंका जता रहे हैं, जबकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट होने की बात कह रही है। थाना क्षेत्र के दऊ गांव निवासी 33 वर्षीय पंकज सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह का शव शनिवार सुबह दरसवां गांव में लगने वाली बाजार के पास शारदा नहर में पड़ा मिला।

शव दिखाई देने पर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और उन्होंने मृतक के परिजनों को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के भाई नीरज और देवेंद्र सिंह ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई नीरज ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे तक पंकज घर पर था। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने सूचना दी कि उसका शव शारदा नहर में पड़ा है। पंकज तीन भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ा था। उसके पिता नरेंद्र सिंह का करीब आठ वर्ष पहले निधन हो चुका है। बेटे की मौत से मां माया देवी, भाई नीरज, देवेंद्र और बहन पिंकी का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों के अनुसार, पंकज शराब पीने का आदी था और खेती-बाड़ी का काम करता था। ग्रामीणों का अनुमान है कि नशे की हालत में नहर के किनारे से फिसलकर पानी में गिर जाने से उसकी मौत हुई होगी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। थाना प्रभारी फूल सिंह ने बताया कि अभी तक मृतक के परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।