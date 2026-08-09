Unnao News: मालगाड़ी की चपेट में आने से मजदूर की मौत

Unnao News: मालगाड़ी की चपेट में आने से मजदूर की मौत
Unnao News: फतेहपुर चौरासी के जसरा मारूफपुर गांव के पास अंडरपास में पानी भरने के कारण एक युवक की ट्रेन से मौत हो गई। कन्हैया लाल, जो बाजार से लौट रहा था, रेल पटरी पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आया। इस दुर्घटना से परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
Unnao News: फतेहपुर चौरासी। थाना क्षेत्र के जसरा मारूफपुर गांव के निकट से निकले कानपुर बालामऊ रेलमार्ग के निकट बने अंडरपास में पानी भरे होने से ऊपर से रेल पटरी पार कर घर जा रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की जानकारी होते ही घर व गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जसरा मारूफपुर गांव के रहने वाले कन्हैया लाल शुक्रवार को बाजार गया था। यहां से वह देर शाम लौट रहा था। गांव के निकट बने अंडरपास में पानी भरे होने से ऊपर से गुजरी रेल पटरी पार कर घर जा रहा था।
तभी रेल पटरी पार करते समय उधर से निकल रही मालगाड़ी की चपेट में आ गया। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौत की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया।
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