Unnao News: मालगाड़ी की चपेट में आने से मजदूर की मौत

Unnao News: फतेहपुर चौरासी। थाना क्षेत्र के जसरा मारूफपुर गांव के निकट से निकले कानपुर बालामऊ रेलमार्ग के निकट बने अंडरपास में पानी भरे होने से ऊपर से रेल पटरी पार कर घर जा रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की जानकारी होते ही घर व गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जसरा मारूफपुर गांव के रहने वाले कन्हैया लाल शुक्रवार को बाजार गया था। यहां से वह देर शाम लौट रहा था। गांव के निकट बने अंडरपास में पानी भरे होने से ऊपर से गुजरी रेल पटरी पार कर घर जा रहा था।