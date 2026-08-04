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Unnao News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार छात्र की मौत, दूसरा गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: गंजमुरादाबाद। स्कूल की छुट्टी होने पर घर लौट रहे बाइक सवार दो छात्रों को

Unnao News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार छात्र की मौत, दूसरा गंभीर

Unnao News: गंजमुरादाबाद। स्कूल की छुट्टी होने पर घर लौट रहे बाइक सवार दो छात्रों को तेज रफ्तार वाहन टक्कर मारते हुए निकल गया। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में एक छात्र की मौत हो गई। दूसरा गंभीर हालत में भर्ती है। पुलिस ने जांच के बाद मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के बड़ी डड़िया गांव के रहने वाले 17 वर्षीय शिवा पुत्र शिवशंकर क्षेत्र के अतरधनी गांव स्थित एक निजी स्कूल में कक्षा 10 का छात्र था। सोमवार वह फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के रज्जबखेड़ा गांव निवासी अपने साथी सुजीत के संग स्कूल से बाइक पर घर लौट रहा था।

रास्ते में लखनऊ मार्ग स्थित तकिया चौराहा के निकट अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। घायलों को सीएचसी बांगरमऊ ले जाकर भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत नाजुक देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में छात्र शिवा की मौत हो गई। वहीं घायल सुजीत का उपचार चल रहा है। थाना प्रभारी अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अज्ञात वाहन की तलाश कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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