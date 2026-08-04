Unnao News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार छात्र की मौत, दूसरा गंभीर

Unnao News: गंजमुरादाबाद। स्कूल की छुट्टी होने पर घर लौट रहे बाइक सवार दो छात्रों को तेज रफ्तार वाहन टक्कर मारते हुए निकल गया। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में एक छात्र की मौत हो गई। दूसरा गंभीर हालत में भर्ती है। पुलिस ने जांच के बाद मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के बड़ी डड़िया गांव के रहने वाले 17 वर्षीय शिवा पुत्र शिवशंकर क्षेत्र के अतरधनी गांव स्थित एक निजी स्कूल में कक्षा 10 का छात्र था। सोमवार वह फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के रज्जबखेड़ा गांव निवासी अपने साथी सुजीत के संग स्कूल से बाइक पर घर लौट रहा था।