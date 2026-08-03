Unnao News: कार की टक्कर से दिव्यांग की मौत, एक गम्भीर

Unnao News: शुक्लागंज। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के आजाद मार्ग स्थित बाबा कुटी गांव के पास रविवार रात एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे स्थित गुमटी को टक्कर मारते हुये सड़क किनारे खाई में पलट गई। इस हादसे में एक दिव्यांग युवक की मौत हो गई, जबकि एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव न उठाने देने की ठान ली और आजाद मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने घटना को जमीनी विवाद से जोड़कर हत्या का आरोप भी लगाया है।बता दें बाबा कुटी निवासी धर्मेंद्र अवस्थी आजाद मार्ग पर पान-मसाले की गुमटी चलाते हैं। रविवार रात करीब 8:45 बजे वे दुकान पर थे, तभी पहाड़ापुर निवासी दिव्यांग बिंदे लाल सामान खरीदने पहुंचे।

इसी दौरान मरहला चौराहे की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने गुमटी में टक्कर मार दी। कार ने बिंदे लाल को रौंदा और धर्मेंद्र को टक्कर मारकर खाई में पलट गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया । घायल धर्मेंद्र की पत्नी गुड्डी अवस्थी ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है और कुछ दबंग उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनका कहना है कि तीन दिन पहले भी पुलिस ने इन्हीं दबंगों के कहने पर धर्मेंद्र को थाने में बैठाकर धारा 151 की कार्रवाई की थी। परिजनों का आरोप है कि यह हादसा नहीं, बल्कि जमीनी विवाद को लेकर पूर्व नियोजित हत्या की साजिश है । घटना की सूचना पाकर कोतवाली प्रभारी अजय कुमार सिंह और सीओ सिटी विनी सिंह मौके पर पहुंचे । आक्रोशित ग्रामीणों ने दिव्यांग का शव नहीं उठने दिया और करीब दो घंटे तक आजाद मार्ग पर जाम लगाए रखा। पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया और शव को उठवाया। सीओ सिटी ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं हैलट में धर्मेंद्र की हालत गंभीर बनी हुई है।