Unnao News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पिता की मौत
Unnao News: हिलौली में रविवार को लच्छीखेड़ा मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में पिता विशम्भर की मौत हो गई और बेटा आशीष गंभीर रूप से घायल है। आशीष का इलाज लखनऊ के निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाहन की तलाश शुरू कर दी है।
Unnao News: हिलौली। मौरावां थाना क्षेत्र के लच्छीखेड़ा मोड़ के पास रविवार दोपहर अज्ञात वाहन के बाइक में टक्कर मारने से पिता की मौत और बेटा जख्मी हो गया। हादसे के बाद जख्मी बेटे का लखनऊ के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर, पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुरवा कोतवाली क्षेत्र के सरैया नवीन गांव के रहने वाले विशम्भर पुत्र स्व. गंगाचरण रविवार को अपने बेटे आशीष के संग धनोखर गांव रिश्तेदारी में गए थे। शाम को दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। बाइक आशीष चला रहा था। लच्छीखेड़ा मोड़ के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार जख्मी कर दिया।
हादसे के बाद राहगीरों ने दोनों को सीएचसी मौरावां पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देख घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान विशम्भर की मौत हो गई। उधर, जख्मी आशीष को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।
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