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Unnao News: बैराज मार्ग पर लगा जाम, घंटेभर फंसे रहे वाहन सवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: शुक्लागंज में शुक्रवार को बैराज मार्ग पर जाम के कारण वाहन चालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। ट्रेनों की आवाजाही और क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण स्थिति गंभीर हो गई। करीब एक घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे और कई वीआईपी भी यातायात में फंसे थे।

Unnao News: बैराज मार्ग पर लगा जाम, घंटेभर फंसे रहे वाहन सवार

Unnao News: शुक्लागंज। शुक्रवार दोपहर बैराज मार्ग पर जाम लगने से वाहन सवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेनों के गुजरने और क्षतिग्रस्त सड़क के कारण दिनभर जाम की स्थिति बनी रही, जबकि दोपहर में भारी वाहनों के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। करीब 12 बजे अप और डाउन लाइन से लगातार ट्रेनें गुजरने के कारण रेलवे क्रॉसिंग कुछ देर के लिए बंद रही। इस दौरान एक ओर मरहला और दूसरी ओर नेतुआ गांव तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जैसे ही क्रॉसिंग खुली, वाहन सवार जल्दबाजी में निकलने लगे, जिससे अव्यवस्था फैल गई और जाम और अधिक बढ़ गया।

इस दौरान करीब एक घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। जाम में कानपुर, उन्नाव और लखनऊ के कई वीआईपी भी फंस गए। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बैराज मार्ग पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन खराब सड़क और भारी वाहनों के कारण समस्या और बढ़ गई है।

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