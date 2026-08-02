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Unnao News: सावन के प्रथम सोमवार में श्रद्धालुओं की उमड़ेगी भीड़, प्रशासन अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: सावन मास के पहले सोमवार को बोधेश्वर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क है। एसडीएम और सीओ ने मंदिर परिसर और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं।

Unnao News: सावन के प्रथम सोमवार में श्रद्धालुओं की उमड़ेगी भीड़, प्रशासन अलर्ट

Unnao News: बांगरमऊ। सावन मास के प्रथम सोमवार पर प्राचीन बोधेश्वर बाबा मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ व कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। रविवार को एसडीएम बृजमोहन शुक्ला एवं सीओ हर्ष मोदी ने मंदिर पहुंचकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मंदिर परिसर, प्रवेश-निकास मार्ग, पार्किंग व्यवस्था तथा कांवड़ यात्रियों के लिए निर्धारित मार्ग का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंदिर परिसर में साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग और यातायात प्रबंधन के भी निर्देश दिए। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से भी सहयोग और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।

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