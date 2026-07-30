Unnao News: तीन लोडर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, भेजा जेल

Unnao News: तीन लोडर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, भेजा जेल
Unnao News: असोहा में पुलिस ने देवरा बाबा पुल के पास गश्त के दौरान तीन शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। ये चोर 28 जुलाई को एक लोडर चुरा कर ले गए थे। पुलिस ने सही जवाब न देने पर आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। इन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं।
Unnao News: असोहा, संवाददाता। थाना पुलिस ने बुधवार रात देवरा बाबा पुल के पास गश्त दौरान तीन शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है। बतातें चलें कि थाना क्षेत्र के लालखेड़ा चौराहा स्थित बाबा धर्मकांटा के पास से 28 जुलाई की रात अजगैन थाना क्षेत्र के गुरुसहायखेड़ा गांव के रहने वाले विजय प्रताप का लोडर चोरी हो गया था। जिसका प्रार्थना पत्र लोडर मालिक ने असोहा थाने में दिया था। 29 जुलाई रात पुलिस ने गश्त दौरान असोहा जुनाबगंज मार्ग स्थित देवरा बाबा के पास सई नदी पर बने पुल पर लोडर को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान लोडर सवार सही जवाब नही दे पाए।
तब पुलिस लोडर सवार असोहा थाना के पैंथर गांव निवासी सुधीर पुत्र मुनेश्वर व शंकर पुत्र बउवा और गोकुलपुर गांव निवासी अवधेश पुत्र श्रीकृष्ण को थाने ले आई। कड़ाई से पूछने पर तीनों ने अपराध स्वीकार कर लिया। तीनों युवक अपराधी किस्म के हैं। थाने में युवकों पर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। थाना प्रभारी फूल सिंह ने बताया कि तीनों वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई करके कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। यहां कोर्ट आदेश पर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।