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Unnao News: किशोरी के अपहरण में दो पर एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: हिलौली, मौरावां थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी गुरुवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने दो आरोपितों, आकाश और कमल, पर अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और किशोरी की खोज शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर ने मामले की विवेचना का कार्य प्रारंभ किया है।

Unnao News: किशोरी के अपहरण में दो पर एफआईआर

Unnao News: हिलौली, संवाददाता। मौरावां थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी गुरुवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर दो नामजद आरोपितों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मौरावां थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी 30 जुलाई की रात घर से खेत के लिए निकली थी। काफी देर तक घर नहीं लौटी। तब परिजनों ने आसपास व रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। बाद में परिजनों ने रायबरेली थाना डौरी के निगम सेवकपुर गांव निवासी आकाश कोरी पुत्र नागालाल तथा कमल कोरी पर किशोरी को बहला कर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया हैं।

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। किशोरी की सकुशल बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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