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Unnao News: संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्धा की इलाज दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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Unnao News: गंजमुरादाबाद की 58 वर्षीय रामशीला की सोमवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्हें उनके बेटे ने बांगरमऊ सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया। परिजन पुलिस को सूचित किए बिना शव लेकर चले गए, जिससे स्थिति में चिंताएं बढ़ गई हैं।

Unnao News: संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्धा की इलाज दौरान मौत

Unnao News: गंजमुरादाबाद। वृद्धा की सोमवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में हालत बिगड़ने पर परिजन बांगरमऊ सीएचसी लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पुलिस को सूचना दिए शव को लेकर घर चले गए। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के अमीरपुर गंभीरपुर गांव की रहने वाली 58 वर्षीय रामशीला पत्नी कन्हैया को उनका बेटा सोमवार को शाम नाजुक हालत में बांगरमऊ सीएचसी लेकर पहुंचा। यहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। उसके बाद बिना पुलिस को सूचना दिए परिजन शव को लेकर घर चले गए।

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