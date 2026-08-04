Unnao News: 230 लाइटों से जगमगाया जिला अस्पताल मार्ग
Unnao News: उन्नाव में 44 लाख की लागत से गांधी नगर तिराहा से गदनखेड़ा बाईपास पर 115 विद्युत पोल पर 230 लाइटें लगाई गई हैं। इससे रात्रि में आवागमन की सुरक्षा बढ़ेगी और नगर की सौंदर्यता में इजाफा होगा। नगर पालिका ने नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया है।
Unnao News: उन्नाव, संवाददाता। 44 लाख की लागत से गांधी नगर तिराहा से गदनखेड़ा बाईपास पर 115 विद्युत पोल पर लगाईं 230 लाइटों से सड़क जगमग हो गई। इसके अलावा स्ट्रीट झालर भी खम्भे में लगाई गई हैं। उल्लेखनीय है कि यह मार्ग नगर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। विगत कई वर्षों से डिवाइडर की लाइटें खराब होने से रात्रि में आवागमन के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी और नगर की सौंदर्यता भी प्रभावित हो रही थी। अब प्रकाश व्यवस्था के फिर से शुरू होने से नागरिकों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। वहीं मार्ग की रात्रिकालीन सुंदरता भी कई गुना बढ़ जाएगी।
इस अवसर पर अध्यक्ष श्वेता भानू मिश्रा ने कहा कि नगर पालिका का उद्देश्य नगरवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कहा की इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूर्ण होने से हजारों नागरिकों को प्रतिदिन सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा रात्रि में पूरा मार्ग आकर्षक एवं प्रकाशमान दिखाई देगा। इस दौरान प्रवीण मिश्रा भानु व सभासद मोनू दीक्षित भी मौजूद रहे ।
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