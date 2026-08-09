Unnao News: गिट्टी लदा डंपर पलटने से चार किमी तक लगा जाम
Unnao News: ग्यारह मील मोड़ के पास तेज रफ्तार डम्पर पलट जाने से उन्नाव में चार किलोमीटर लंबा जाम लग गया। घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन राहगीर और वाहन नहीं होने की वजह से बड़े हादसे से बचा गया। पुरवा पुलिस ने एक घंटे बाद डम्पर को हटाकर यातायात को सुचारू किया।
Unnao News: बिछिया। दही पुरवा मार्ग स्थिति ग्यारह मील मोड़ के निकट शनिवार दोपहर तेज रफ्तार गिट्टी लदा डम्पर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक पलटने के दौरान आगे पीछे राहगीर व वाहन नही थे। बीच मार्ग में डम्पर पलटने से करीब चार किलोमीटर लंबे जाम को खुलवाने में पुरवा पुलिस पसीना बहती रही। बतातें चलें कि उन्नाव से पुरवा की ओर गिट्टी लादकर जा रहा डम्पर पुरवा कोतवाली क्षेत्र के ग्यारह मील मोड़ के निकट अनियंत्रित होकर बीच मार्ग में पलट गया। घटना के समय राहगीर व वाहन आगे पीछे नहीं थे। जिससे एक बड़ी घटना घटित होने से बची।
डंपर के बीच मार्ग में पलटने से पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया। जिससे उन्नाव व पुरवा दोनों ओर करीब चार किमी तक लंबा जाम लगा रहा। जाम में एम्बुलेंस भी करीब आधा घंटे से अधिक समय तक फंसी रही। हादसा होने के बाद करीब एक घंटे तक कोई भी पुलिस कर्मी घटनास्थल पर नहीं पहुंच सका। राहगीरों में निकलने को लेकर अफरा तफरी मची रही। घटना के बाद डम्पर चालक व खलासी मौके से फरार हो गए थे। करीब एक घंटे के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुरवा पुलिस ने हाइड्रा से कड़ी मशक्कत के बाद डम्पर को साइड में करवा कर अवरुद्ध यातायात चालू कराया। वाहनों के फंसे होने से करीब तीन घण्टे तक जाम लगा रहा। जाम खुलवाने में पुलिस के हांथ पांव फूल गए। थाना प्रभारी भुवन सिंह मौर्य ने बताया कि हाइड्रा मंगवाकर डम्पर को हटवाया गया है। मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है।
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