Unnao News: चार दिन तक टाला, दबाव बढ़ा तो दर्ज की एफआईआर

Unnao News: अचलगंज। सड़क हादसे के बाद सर्राफा कारोबारी का करीब 7 किलो चांदी से भरा झोला गायब होने के मामले में पुलिस का ढुलमुल रवैया सवालों के घेरे में है। पहले घटना को संदिग्ध बताकर टालमटोल करती रही पुलिस ने चार दिन बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। हालांकि एफआईआर में चांदी की मात्रा का जिक्र नहीं किया गया है।

घटनास्थल का विवरण

गंगाघाट थाना क्षेत्र के गांधीनगर निवासी सर्राफा कारोबारी कुंज बिहारी एक अगस्त को रायबरेली से स्कूटी से घर लौट रहे थे। अचलगंज थाना क्षेत्र के आजाद मार्ग चौराहे के पास एक कार की टक्कर से वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। पीड़ित का आरोप है कि हादसे के बाद मदद के बहाने पहुंचे दो युवकों ने उनकी स्कूटी की डिक्की से कपड़े का झोला पार कर दिया। कारोबारी का दावा है कि झोले में करीब सात किलो चांदी की बिछिया रखी थी। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के बजाय मामले को संदिग्ध बताते हुए टालमटोल की। चार दिन बाद पुलिस ने सड़क दुर्घटना और झोला गायब होने के संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू की है। हालांकि दर्ज एफआईआर में चांदी की मात्रा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।