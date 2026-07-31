Unnao News: पीएचसी में बंटती मिलीं एक्सपायरी दवाएं, बिना छुट्टी लिए कर्मचारी गैरहाजिर

Unnao News: हिलौली, संवाददाता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) से पांच कर्मचारी गायब मिलने और मरीजों के हाथों में मियाद खत्म हो चुकी दवाओं के साथ डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाएं लिखने और दवा स्टॉक रजिस्टर में अनियमितताएं मिलने का चौकाने वाला मामला पकड़ में आया। जिससे मरीजों की जिंदगी के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन जब एसडीएम पुरवा ने औचक निरीक्षण किया, तो अस्पताल प्रशासन का यह काला चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। एसडीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और अनुपस्थित कर्मियों का वेतन रोकने की संस्तुति की है।पुरवा एसडीएम दिग्विजय सिंह ने गुरुवार सुबह ब्लॉक हिलौली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी तहसीलदार भी मौजूद रहे। एसडीएम ने बताया कि पीएचसी में कुल 26 अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं, जिनमें दो स्थायी और दो संविदा चिकित्सक शामिल हैं। जांच के दौरान स्वीपर संदीप, एआरओ अजीत कुमार, बेसिक हेल्थ वर्कर सुधांशु श्रीवास्तव, हेल्थ एजूकेशन ऑफिसर संदीप और अपर डिवीजन क्लर्क गुलाब सिंह बिना किसी अवकाश आवेदन के अनुपस्थित मिले। सभी के वेतन रोकने की संस्तुति की गई है। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. दीपक वर्मा की मौजूदगी में दवा वितरण केंद्र की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ चिकित्सक सरकारी अस्पताल में उपलब्ध दवाओं के बजाय मरीजों को बाहर की दवाएं लिख रहे हैं, जो शासन के नियमों के विरुद्ध है। इसके अलावा दवा स्टॉक और वितरण रजिस्टर में भी अनियमितताएं मिलीं, जिन्हें वित्तीय गड़बड़ी का संकेत माना गया। ओपीडी निरीक्षण के दौरान महिला चिकित्सक डॉ. साइन्दा जफर, जूनियर डॉक्टर डॉ. प्रतीक कुमार और सीएल वर्मा मरीजों का उपचार करते मिले। अधिकांश मरीज बुखार, डायरिया और प्लेटलेट्स की कमी जैसी समस्याओं से पीड़ित थे। एसडीएम ने इसे संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रभावी ढंग से नहीं चलने का संकेत बताते हुए हिलौली क्षेत्र में विशेष अभियान दोबारा चलाने की जरूरत बताई। निरीक्षण में लेबर रूम में केवल स्टाफ नर्स निशा देवी तैनात मिलीं, जबकि किसी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं पाई गई। वहीं, लैब में केवल खून की जांच की सुविधा उपलब्ध थी और अन्य आवश्यक जांचों की व्यवस्था नहीं मिली। एसडीएम ने सभी कमियों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।