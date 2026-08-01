Unnao News: चार गोवंशों की मौत पर लखनऊ के एनजीओ पर एफआईआर

Unnao News: उन्नाव। मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी गोवंश संरक्षण अभियान को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आने पर

Unnao News: उन्नाव। मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी गोवंश संरक्षण अभियान को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आने पर सीवीओ ने लखनऊ के एनजीओ के खिलाफ माखी थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। ब्लॉक सिकरोसी के ग्राम थाना स्थित वृहद गो संरक्षण केंद्र में चार गोवंशों के शव पड़े थे, जिन्हें कुत्ते नोच रहे थे। संरक्षित गोवंशों के लिए हरा चारा और भूसा तक उपलब्ध नहीं पाया गया।

संरक्षण केंद्र की लापरवाही सीवीओ ने बताया कि निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग के आदेश के तहत रुचि की अभिव्यक्ति के आधार पर पूजा सहकारी श्रम संविदा एवं निर्माण समिति लिमिटेड लखनऊ को वृहद गो संरक्षण केंद्र संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 29 जुलाई को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि गो संरक्षण केंद्र में कई गोवंशों के शव पड़े हैं, जिन्हें कुत्ते नोच रहे हैं। तत्काल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चार गोवंशों के शव केंद्र परिसर में पड़े मिले। इसके अलावा संरक्षित गोवंशों के लिए हरा चारा और भूसा उपलब्ध नहीं था। मौके पर चरहियां पूरी तरह खाली पाई गईं। मामले को लेकर संस्था की संचालिका से संपर्क करने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद थाना माखी में संस्था के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया।

अन्य गोशालाओं पर भी कार्यवाही तीन और गोशालाएं एनजीओ चलाती है, अधिकार सस्पेंड करने को लिखा पत्र :सीवीओ ने बताया कि पूजा सहकारी श्रम संविदा एवं निर्माण समिति लिमिटेड लखनऊ के पास जनपद की तीन और गोशालाओं में गोवंश संरक्षण की जिम्मेदारी है। ग्राम थाना स्थित वृहद गो संरक्षण केंद्र का प्रकरण सामने आने के बाद तीनों गोशालाओं से गोवंश संरक्षण अधिकार छीनने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है।

विभागीय जांच एवं रिपोर्ट गोशाला नोडल को करानी थी रिपोर्ट, हो गए भर्ती: बताया कि ग्राम थाना स्थित वृहद गो संरक्षण केंद्र की जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी तो उन्होंने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए। डिप्टी सीवीओ हरिओम सिंह जनपद के गोशाला नोडल हैं। उन्हें मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा गया तो सीने में दर्द की शिकातय बताते हुए अस्पताल में भर्ती हो गए। इस पर खुद थाना जाकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई।