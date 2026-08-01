Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Unnao News: श्रावण माह में कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

Unnao News: शुक्लागंज में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के लिए, एसपी जय प्रकाश सिंह एवं एएसपी उत्तरी ने आनंद घाट और बालू घाट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश दिए। साथ ही, थाना गंगाघाट परिसर में निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। पुलिस प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा के लिए सतर्क है।

श्रावण माह में कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी का निरीक्षण
श्रावण माह में कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी का निरीक्षण

Unnao News: शुक्लागंज, संवाददाता। श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एसपी जय प्रकाश सिंह एवं एएसपी उत्तरी अखिलेश सिंह ने शनिवार को थाना गंगाघाट क्षेत्र के आनंद घाट व बालू घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन एवं यातायात सुगमता के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही चौकी बालू घाट का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इसके बाद अधिकारियों ने थाना गंगाघाट परिसर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह को कार्यों की गुणवत्ता एवं समय-सीमा के पालन के निर्देश दिए। यात्रियों की सुरक्षा व सुगम यातायात के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

ये भी पढ़ें:Shamli News: कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी ने संभाला मोर्चा, प्रमुख मार्गों और शिविरों का किया निरीक्षण
ये भी पढ़ें:Fatehpur News: कांवड़ियों को पुलिस देगी संगम का पवित्र गंगाजल
ये भी पढ़ें:Ghazipur News: सावन की सुरक्षा को देखते हुए महाहर धाम परिसर में पुलिस चौकी शुरू
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Latest News Kanwar Yatra Unnao News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।